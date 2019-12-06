На днях журналист Брайн Кребс опубликовал материал, в котором рассказал о том, что iPhone 11 Pro отслеживает месторасположение аппарата даже в том случае, если все соответствующие пункты в настройках выключены. Apple не стала долго тянуть и прокомментировала ситуацию. Как оказалось, ситуация действительно имеет место, но не в том виде, о котором уже написали некоторые ресурсы.

По заявлению Apple, «виновником» появления иконки геолокации на экране смартфонов стала новая технология ультраширокополосной передачи данных (UWB), которая появилась в новых моделях iPhone. Её применение регламентируется международными требованиями, предписывающими отключать данную функцию в местах, где работа такого оборудования запрещена. Представители компании утверждают, что iOS иногда определяет местоположение лишь для того, чтобы соблюдалось данное требование. При этом данные о местоположении обрабатываются на самом устройстве и не передаются Apple.

Эта особенность характерна только для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max и не проявляется на более ранних моделях. В новых iPhone используется чип U1, позволяющий быстро обмениваться данными с совместимыми устройствами на близком расстоянии без использования спутников, вышек мобильной связи и другого оборудования с помощью функции AirDrop. Ожидается, что в будущем UWB также будет использоваться совместно с «маячками» Apple Tag, предназначенные для поиска небольших потерянных объектов.

По имеющейся информации, в одном из следующих обновлений iOS появится переключатель для активации или отключения технологии UWB.