BMW решила отказаться от взимания платы за пользование Apple CarPlay. Ранее покупатели баварских автомобилей вынуждены были отдавать либо дополнительные 300 долларов сразу, либо по 80 долларов в год в качестве «абонентской платы» за сервис, который Apple предоставляет бесплатно.

Мало того что никто из производителей авто, кроме BMW, не взимает плату за доступ к автомобильной системе, так еще и сама компания ранее предлагала доступ к ней за единовременную плату в размере 300 долларов. Само собой пользователи остались крайне недовольны решением немецкого автоконцерна, в связи с чем BMW все же сдалась — теперь компания будет предлагать CarPlay бесплатно на весь срок службы автомобиля на тех моделях, которые оснащены ​​последней версией информационно-развлекательной системы ConnectedDrive.

Немецкая компания объясняла плату тем, что для Apple CarPlay требуется устанавливать в автомобиль дополнительное оборудование, которое усложняет всю информационно-развлекательную систему. Соответственно, возрастают и расходы на производство, которые компенсировались за счет покупателей.

Что до моделей, не использующих новейшие системы, таких как i3 и i8, то за них компания будет требовать единовременную оплату вместо доступа по подписке, как это было раньше. По словам представителей BMW, в будущем для автомобилей с новой системой доступ к CarPlay также будет бесплатным.