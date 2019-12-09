Как сообщает профильный ресурс Macotakara, следующий бюджетный смартфон от Apple будет называться iPhone 9, а вовсе не iPhone SE 2. Японское издание заявляет, что эта информация поступила из проверенного источника.

По словам источникоа, в Купертино считают iPhone 9 более подходящим названием для нового смартфона, чем iPhone SE 2. Предполагается, что новинка будет позиционироваться в первую очередь, как преемник iPhone 8, а не «наследник» iPhone SE.

Вместе с тем Macotakara подтвердил, что смартфон будет выполнен в том же форм-факторе, что и iPhone 8. Предполагается, что устройство получит 4,7-дюймовый дисплей, а также современный чип A13 Bionic и 3 Гбайт оперативной памяти. Как и оригинальный iPhone SE, смартфон будет лишён поддержки функции 3D Touch, но получит домашнюю кнопку со встроенным сканером отпечатков пальцев.

iPhone 9 будет отличаться от более дорогих моделей iPhone, готовящихся к выпуску в 2020 году: у него экран меньшей диагонали (и не OLED, а LCD), нет поддержки 5G и используется гораздо более простая камера. В остальном он предложит пользователям топовую начинку по невысокой цене и придётся по вкусу тем, кто скучает по флагманским смартфонам с небольшими экранами и умеренными габаритами.

Ожидается, что устройство будет доступно в белом, темно-сером и красном цветах, а его цена будет начинаться от 399 долларов за базовую версию с 64 ГБ памяти.