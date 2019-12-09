Apple объявила дату старта предзаказов на компьютер Mac Pro и монитор Pro Display XDR. Компания разослала письма потенциальным покупателям с указанием, что оформить предзаказ на настольную систему они смогут с 10 декабря. По крайней мере в США.

Первоначально Apple планировала начало продаж Mac Pro и Pro Display XDR на «осень» и чисто технически купертиновцы уложились в обещанные сроки — официально первым днем «зимы» считается 21 декабря.

Непосредственно поставки начнутся позже — скорее всего, большей части покупателей придется подождать как минимум неделю-другую в зависимости от конфигурации заказанного компьютера. Базовая версия Mac Pro обойдется в $6000: за эти деньги покупатель получит 32 ГБ оперативной памяти, 8-ядерный процессор Intel Xeon, видеокарту Radeon Pro 580X и SSD на 256 ГБ.

Топовые модификации могут включать использование чипа Xeon с 28 ядрами и с объёмом ОЗУ до 1,5 ТБ. Кроме того, на рынке появятся версии с SSD-накопителями до 8 ТБ, а также с различными конфигурациями графической подсистемы: Radeon Pro Vega 2, Radeon Pro Vega 2 Duo и AMD Radeon Pro 580X.

Корпус Mac Pro выполнен из нержавеющей стали и алюминия. Его можно снять для полного доступа к содержимому. Для перемещения предусмотрены ручки и колёсики.

Монитор Pro Display XDR оснащается дисплеем Retina 6K с диагональю 32 дюйма, широким цветовым охватом P3, 10‑битной цветовой палитрой, яркостью в пиковом режиме 1600 кд/м², контрастностью 1.000.000:1. Цена на него стартует от 5 тысяч долларов.