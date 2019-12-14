Согласно данным отраслевых источников, на которые ссылается корейское издание The Elec, в 2020 году смартфоны iPhone получат новый контроллер защиты аккумулятора, который будет почти на 50 процентов меньше и тоньше, чем в предыдущих iPhone.

Контроллер необходим для защиты батареи смартфона от перепадов напряжения и быстрой разрядки. Авторы ресурса отмечают, что поставщиком новых датчиков должна стать корейская компания ITM Semiconductor. Продукция последней сейчас используется компанией Samsung в некоторых смартфонах. Например, в Samsung Galaxy S11.

Уменьшенный модуль позволит освободить дополнительное пространство в корпусах смартфонов линейки iPhone 12. Это, в свою очередь, даст возможность установить в них аккумуляторы увеличенной ёмкости. Скорее всего, прирост не будет большим и составит составит от 5 до 10%.

Представленная в этом году линейка iPhone 11 имеет, по словам Apple, самый долгий показатель работы от аккумулятора. Флагманский iPhone 11 Pro Max, согласно описанию на сайте, может протянуть до 20 часов в режиме воспроизведения видео по беспроводной сети.