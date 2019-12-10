Анонсированная ещё в сентябре функция «Вход с Apple» (Sign in with Apple) теперь официально доступна всем российским пользователям устройств Apple. Её использование не только значительно ускоряет процедуру входа, но и считается более безопасным, чем обычный вход при помощи логина и пароля.

Основное предназначение функции «Вход с Apple» заключается в сохранении конфиденциальности и контроле пользовательских данных. Кроме того, если при первом входе в приложение или на веб-сайт требуется указать адрес почтового ящика, то пользователи могут применить функцию «Скрыть мой адрес e-mail». В этом случае служба ретрансляции Apple сформирует уникальный случайный адрес почтового ящика и задействует его для регистрации. Такой подход позволит получать уведомления от сайтов и приложений, не раскрывая свой реальный почтовый адрес.

В отличие от Google и Facebook, «Вход с Apple» не передаёт никакой информации о пользователе на сторону сервиса. Единственное, что «засвечивает» владелец iOS-устройства — свой Apple ID. По данным российских СМИ, функция уже доступна в приложении продуктового интернет-магазина «Утконос», сервиса Aviasales, фитнес-приложении «Ходьба с GetFit» и онлайн-органайзере Pocket Lists.

После выхода новой версии приложения с «Вход с Apple» на авторизацию этим способом в первый же день пришлось 21% пользователей, говорит представитель «Утконоса». На данный момент этот способ регистрации — второй по популярности после традиционной регистрации через электронную почту, утверждает гендиректор сервиса по продаже электронных и аудиокниг MyBook Максим Гурец. А количество регистраций в облаке PocketLists.com после появления «Вход с Apple» выросло примерно на 75%, отмечает представитель сервиса.

Функция «Вход с Apple» доступна на устройствах Apple с iOS 13 и более поздних версий, iPadOS 13 и более поздних версий, watchOS 6 и более поздних версий, macOS Catalina 10.15 и более поздних версий, а также для поддерживаемых веб-сайтов в Safari. Кроме того, функцией «Вход с Apple» можно воспользоваться на других платформах и браузерах, например Android или Windows.