Apple объявила о планах принять участие в выставке CES в следующем году после 27-летнего перерыва. Однако анонса новых продуктов от неё ждать не стоит.

Старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват выступит на круглом столе, посвящённому вопросам защиты личных данных пользователей. Вместе с ней эту проблему будут обсуждать менеджеры Facebook и Procter & Gamble и комиссар Федеральной торговой комиссии.

В последний раз Apple участвовала в CES в 1992 году, когда бывший гендиректор компании Джон Скалли представил в Чикаго КПК Newton. После этого Apple ограничивалась билбордами около мест проведения CES. Например, в 2018 году компания разместила рекламу со слоганом «То, что случается на вашем iPhone, остаётся на вашем iPhone».

И хотя Apple не участвует в выставке непосредственно, представители компании изучают все представленные новинки, чтобы оценить будущие технологии и конкурентную среду. Члены команды Apple, которые контролируют цепочки поставок, встречаются с производителями компонентов, чтобы найти потенциальных поставщиков для своих будущих устройств.