Как и ожидалось, с сегодняшнего дня Apple начала принимать заказы на компьютеры Mac Pro и дисплеи Pro Display XDR, анонсированные еще в июне. На данный момент компьютер и монитор доступны для заказа в США и ряде других стран, а в России пока можно заказать только монитор.

В США в начальной конфигурации с восьмиядерным процессом, 32 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем на 256 ГБ и видеокартой Radeon Pro 580X новый Mac Pro стоит $5999. Максимальная конфигурация обойдётся в 52.599 долларов. Российская цена на Mac Pro стартует от 449.990 рублей. Также вскоре появится версия для рэковой стойки по цене от 489.990 рублей.

При этом 52.599 долларов - не потолок. На данный момент максимальный объём SSD, который можно установить в новый Mac Pro, составляет 4 Тб. Эта опция относительно базовых 256 Гб обойдётся в дополнительные $1400. Однако Apple обещает скорое появление SSD объёмом 8 Тб. Цена на него пока неизвестна, но, например, для 16-дюймового MacBook Pro восьмитерабайтный SSD стоит $2200.

Вместе с рабочей станцией можно заказать 32-дюймовый монитор Pro Display XDR. В США он обойдётся в $4999 за версию со стандартным стеклом и в $5999 за версию со специальной нанотекстурой стекла, предотвращающей блики. Отдельно предлагается специальная регулируемая подставка за $999. В России цены такие: 379.990 или 449.990 рублей за монитор и 79.990 рублей за подставку. Дополнительно можно купить монтажный адаптер VESA за 199 долларов или 15.990 рублей.

В США поставки начнуться через 1-2 недели. Некоторые видеоблогеры уже успели протестировать новинку. Например, Jonathan Morrison и Marques Brownlee.