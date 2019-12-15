Одно из популярнейших западных IT-изданий, The Verge, подвело итоги десятилетия, собрав 100 самых важных гаджетов, определивших уходящую декаду.

Возглавил список iPhone 4, который был выпущен в 2010 году. Журналисты признали, что часами спорили о каждом продукте, оказавшемся в списке, но насчет первого места сомнений ни у кого не было. The Verge называет iPhone 4 «самым красивым из когда-либо созданных смартфонов» и «образцом для создателей телефонов».

Издание отмечает, что iPhone 4 был первым смартфоном, у которого и задняя, и передняя панели были выполнены из стекла, и первым смартфоном с дисплеем Retina. На iPhone 4 Apple впервые установила фронтальную камеру для селфи. Основная 5-мегапиксельная камера на задней панели задала стандарт качества, на достижение которого у конкурентов ушли годы, пишет The Verge.

На iPhone 4 появилась операционная система, которая была способна совершать задачи в фоновом режиме и была впервые названа iOS (до этого была iPhoneOS). Кроме того, процессор A4 внутри «четверки» стал первым чипом, созданным Apple.

Несмотря на все достоинства, iPhone 4 столкнулся с серьёзной проблемой. Он терял сигнал, когда его сильно сжимали. Стив Джобс сначала сказал людям «просто не держать его таким образом», а затем созвал конференцию, на которой показал, что у конкурентов есть та же проблема.

Журналисты вспомнили и об оставленном в баре прототипе iPhone 4 — издание Gizmodo купило его за пять тысяч долларов и опубликовало материал. Тогда Gizmodo грозила уголовная ответственность, но издание её избежало. Как отмечает The Verge, несмотря на ту беспрецедентную ситуацию, «теперь всё в любом случае утекает».

На втором месте расположилась умная колонка Amazon Echo, которая не только создала новый сегмент, но и дала очень сильный толчок для развития голосовых ассистентов. Замкнул тройку лидеров ноутбук MacBook Air 2013 года — уникальный для своего времени мобильный ПК. В первую десятку вошли еще два устройства Apple: на шестом месте — беспроводные наушники AirPods (2016), на седьмом — часы Apple Watch Series 3 (2017).

Среди консолей выше всех поднялась PS4 — ей по праву лидера рынка досталась 9 строчка, Switch получил 15 место — за способность Nintendo делать консоли, которые «отличаются». Xbox One заняла лишь 61 позицию, уступив селфи-палке и переходнику для наушников, который Apple стала класть в коробку, начиная с iPhone 7.

Также в топ попали отчасти шуточные позиции. Например, на 26-ом месте расположился изношенный Lightning-кабель, знакомый владельцам iPhone. На 94-ой строчке фейковые плашки оперативной памяти с подсветкой, которые нужны лишь ради красоты.

На сотой, последней строчке рейтинга The Verge оказались очки Google Glass (2013), выход которых сильно опередил время. Несмотря на мощную и довольно пафосную презентацию, гаджету не удалось произвести революцию в сфере дополненной реальности, но свой след в истории он безусловно оставил. Не исключено, что в будущем Google выпустит новые AR-очки, которые найдут своего потребителя, но первопроходцем, пусть и не очень успешным, навсегда останется именно Google Glass.