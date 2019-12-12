AMD анонсировала новую видеокарту AMD Radeon Pro W5700X, являющуюся модификацией ускорителя Radeon Pro W5700, представленного в прошлом месяце.

Новинка будет доступна только в составе новых рабочих станций Apple Mac Pro. По словам производителя, новая видеокарта была создана для того, чтобы дать пользователям Mac Pro возможность с лёгкостью работать с любым визуальным контентом. По сути, Radeon Pro W5700X является улучшенной версией недавно представленного профессионального ускорителя Radeon Pro W5700, а также несколько изменённой версией обычной Radeon RX 5700 XT.

В арсенале AMD Radeon Pro W5700X состоят 2560 потоковых процессоров RDNA, 160 текстурных блоков (TMU), 64 блока рендеринга (ROP) и 256-разрядная шина памяти. Рабочие частоты GPU, к сожалению, не раскрываются. «Сырая» вычислительная мощность устройства составляет 9,4 Тфлопс, следовательно, частота boost-режима находится у отметки в 1835 МГц. Эффективная скорость памяти GDDR6 равна 14 ГГц.

Ещё одной важной особенностью Radeon Pro W5700X, которая выгодно отличает её от других видеокарт на графических процессорах Navi 10, является наличие 16 Гбайт видеопамяти GDDR6. У других ускорителей на базе Navi на текущий момент имеется лишь 8 Гбайт памяти. Память подключена по 256-битному интерфейсу и обладает пропускной способностью 448 Гбайт/с.

Пока в конфигураторе на сайте Apple новая видеокарта не указана, но написано, что она скоро станет доступна. Кроме того, в Mac Pro можно будет установить сразу две таких видеокарты.