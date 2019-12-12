Видеокарта AMD Radeon Pro W5700X будет доступна лишь в составе новых Mac Pro

AMD анонсировала новую видеокарту AMD Radeon Pro W5700X, являющуюся модификацией ускорителя Radeon Pro W5700, представленного в прошлом месяце.

Новинка будет доступна только в составе новых рабочих станций Apple Mac Pro. По словам производителя, новая видеокарта была создана для того, чтобы дать пользователям Mac Pro возможность с лёгкостью работать с любым визуальным контентом. По сути, Radeon Pro W5700X является улучшенной версией недавно представленного профессионального ускорителя Radeon Pro W5700, а также несколько изменённой версией обычной Radeon RX 5700 XT.

В арсенале AMD Radeon Pro W5700X состоят 2560 потоковых процессоров RDNA, 160 текстурных блоков (TMU), 64 блока рендеринга (ROP) и 256-разрядная шина памяти. Рабочие частоты GPU, к сожалению, не раскрываются. «Сырая» вычислительная мощность устройства составляет 9,4 Тфлопс, следовательно, частота boost-режима находится у отметки в 1835 МГц. Эффективная скорость памяти GDDR6 равна 14 ГГц.

Ещё одной важной особенностью Radeon Pro W5700X, которая выгодно отличает её от других видеокарт на графических процессорах Navi 10, является наличие 16 Гбайт видеопамяти GDDR6. У других ускорителей на базе Navi на текущий момент имеется лишь 8 Гбайт памяти. Память подключена по 256-битному интерфейсу и обладает пропускной способностью 448 Гбайт/с.

Пока в конфигураторе на сайте Apple новая видеокарта не указана, но написано, что она скоро станет доступна. Кроме того, в Mac Pro можно будет установить сразу две таких видеокарты.

Источник: AMD

Обсуждение

DeGriz
12.12.2019, 08:10
 Нужно срочно узнать, хотя бы, примерную цену, в USD, сколько стоит Radeon Pro W5700X with 16GB of GDDR6 memory? Буду очень признателен за помощь, так как беру новый МакПро.
Xatrix
16.12.2019, 13:06
 Цены, пока, похоже нет. Прогнозируют примерно 1000-1500.
См. в конце статьи: https://wccftech.com/amd-radeon-pro-w5700x-navi-10-16-gb-gddr6-graphics-card-launch/
DeGriz
16.12.2019, 13:15
Цены, пока, похоже нет. Прогнозируют примерно 1000-1500.
См. в конце статьи: https://wccftech.com/amd-radeon-pro-w5700x-navi-10-16-gb-gddr6-graphics-card-launch/


На сайте расплывчато написанно. Не ясно, это с конфигурацией от Apple, или столько будет стоить коробочная версия ? Ещё раз огромное спасибо заранее.
Xatrix
16.12.2019, 13:45
 Подождём - посмотрим :) По любому нужно посмотреть отзывы - вдруг какие косяки вылезут? Техника дорогая (спасибо нашему правительству за такой курс доллара), торопиться не стоит. Тем более, что у нас его в этом году продавать не будут. Или таки будут?
Xatrix
16.12.2019, 13:51
 Вот, кстати и первая ласточка :) Возможно, человек спецификации неправильно понял. Но новость уже расползается...
https://tech.liga.net/technology/novosti/apple-za-1200-prodaet-pamyat-kotoraya-v-magazinah-stoit-300
DeGriz
16.12.2019, 14:53
Подождём - посмотрим :) По любому нужно посмотреть отзывы - вдруг какие косяки вылезут? Техника дорогая (спасибо нашему правительству за такой курс доллара), торопиться не стоит. Тем более, что у нас его в этом году продавать не будут. Или таки будут?


А разве в России не 21 декабря будут продажи? Или это только в Европе?
DeGriz
16.12.2019, 14:56
Вот, кстати и первая ласточка :) Возможно, человек спецификации неправильно понял. Но новость уже расползается...<br/>https://tech.liga.net/technology/novosti/apple-za-1200-prodaet-pamyat-kotoraya-v-magazinah-stoit-300


Статья от любителя и поэтому чушь. Но никак не от профессионала высшего класса.
DeGriz
17.12.2019, 13:25
Цены, пока, похоже нет. Прогнозируют примерно 1000-1500.
См. в конце статьи: https://wccftech.com/amd-radeon-pro-w5700x-navi-10-16-gb-gddr6-graphics-card-launch/


Значит 3000-3500 ,будет стоить?
Xatrix
17.12.2019, 14:48
 Неа. 1000-1500 $ за младшую модель Radeon Pro W5700X. Цены пока не анонсировали. Это прогноз.
Тут сравнительная табличка:
https://wccftech.com/amd-radeon-pro-w5700-7nm-navi-10-workstation-graphics-card-launch/
DeGriz
17.12.2019, 15:48
Неа. 1000-1500 $ за младшую модель Radeon Pro W5700X. Цены пока не анонсировали. Это прогноз.<br/>Тут сравнительная табличка:<br/>https://wccftech.com/amd-radeon-pro-w5700-7nm-navi-10-workstation-graphics-card-launch/


Огромнейшее спасибо.
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