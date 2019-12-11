Apple подала в суд на Джерарда Уильямса — своего бывшего ключевого специалиста, отвечавшего за разработку микропроцессоров для iPhone и iPad. В компании настаивают, что главный архитектор чипа для iPhone 5s нарушил заключенное с ним трудовое соглашение, основав собственный стартап в сфере полупроводников.

Уильямс около десяти лет руководил разработкой микропроцессоров с архитектурой ARM. Он возглавлял разработку всех собственных процессорных ядер Apple SoC с A7 и до A12X Bionic. Топ-менеджер ушел из Apple в феврале этого года. В ноябре возглавляемая им Nuvia сообщила о получении финансирования от Dell Technologies Capital, Mayfield и WRVI Capital и некоторых других фирм из Кремниевой долины. Теперь компания займется разработкой процессоров для центров обработки данных, которые, возможно, будут конкурировать с Intel и AMD.

В Apple считают, что ее бывший сотрудник нарушил условия контракта, скрыл информацию о своем готовящемся уходе и намерении открыть собственный стартап. Также в Apple подозревают Джерарда Уильямса в использовании своего служебного положения, которое давало ему доступ к закрытой информации.

Кроме того, Apple не понравилось то, что Уильямс «увел» с собой других сотрудников Apple. Отмечается, что среди основателей Nuvia значатся столпы Кремниевой долины, работавшие в AMD, Google, Broadcom, Red Hat и Texas Instruments.

Специалисты Nuvia — не новички в своём деле. Например, Ману Гулати был одним из архитекторов однокристальных систем Google, а также работал в Apple, Broadcom и AMD. Джон Бруно — бывший архитектор Google, Apple и AMD, а сам Джерард Уильямс был научным сотрудником ARM и ведущим дизайнером Texas Instruments. В состав компании также входят бывший главный архитектор Red Hat Джон Мастерс, специалист по маркетингу Intel Джон Карвилл и другие специалисты со всей Кремниевой долины.

Однако версия истории Apple была оспорена Джерардом Уильямсом, который обвинил производителя Mac в неправильных действиях. Адвокаты Уильямса ответили контраргументом, утверждая, что у Apple нет юридических оснований для обвинений. В документе говорится, что положения трудового договора Apple в данном случае не подлежат исполнению в соответствии с законодательством Калифорнии: формулировка представляет собой неконкурентную оговорку, которая запрещена в «Золотом штате». Таким образом, по их словам, господин Уильямс мог свободно планировать увольнение и набирать штат новых сотрудников, ещё работая в Apple.

Доказательства, которые использует Apple в защиту своих доводов, юристы также расценивают как незаконно полученную информацию. Речь идет о текстовых сообщениях, которыми Уильямс обменивался с другим инженером Apple, а также его разговорах с соучредителями Nuvia: «Apple не предоставила никаких свидетельств того, что кто-либо из ее сотрудников дал согласие на электронную запись своих текстовых сообщений».

Слушания по делу назначены на 21 января следующего года.