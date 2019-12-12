Apple объявила, что теперь владельцы Apple Card могут купить iPhone с беспроцентной рассрочкой длительностью до 24 месяцев.

Для оформления рассрочки пользователь должен указать ее как способ оплаты на сайте компании, в приложении или офлайн-магазине Apple Store. За iPhone 8 минимальный платеж составит $18,7 в месяц, за iPhone 11 Pro — $41,6. Смартфоны можно приобрести и по программе трейд-ин, тогда ежемесячный платёж составит от 24,95 и 13,70 долларов соответственно. В программе также участвуют iPhone 11 и iPhone XR.

Кроме этого, с 10 по 31 декабря кэшбэк на продукты Apple по такой карте вырастет с 3 до 6%. Ежемесячные платежи будут включены в минимальный платеж по кредитной карте. Следить за расходами можно будет в приложении Apple Wallet.

Apple представила Apple Card в марте. Партнеры компании – банк Goldman Sachs и платежная система Mastercard. В августе карты получили первые клиенты в США. Компания обещала, что вскоре расплачиваться ею можно будет везде, где будут принимать Apple Pay. Apple Pay принимают 70% американских торговых точек, она доступна в 40 странах мира. По запуску карты в России данных пока нет.