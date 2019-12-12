В коде выпущенной на днях iOS 13.3 было найдено упоминание новых наушников Powerbeats4. Об этом пишет ресурс 9to5mac.

По словам издания, новые беспроводные наушники Powerbeats4 будут поддерживать активацию Siri голосом. С помощью гарнитуры пользователи смогут общаться с виртуальным ассистентом, давать ему указания и многое другое — для этого сначала достаточно будет просто сказать «Привет, Siri».

Предполагается, что новинка будет оснащена чипом H1, который уже используется в AirPods Pro. Помимо поддержки работы с голосовым помощником, он обеспечивает быстрое соединение с гаджетами и повышенный срок работы наушников без подзарядки.

Ранее поддержка функции «Привет, Siri» уже появилась в AirPods (2019), AirPods Pro, Powerbeats Pro, Beats Pro и Beats Solo Pro. Powerbeats4 же, возможно, станут недорогим вариантом для неискушенных покупателей. Скорее всего, новинка будет внешне похожа на Powerbeats3. В этой модели наушники соединены проводом. При этом к устройству гарнитура подключается по Bluetooth.

Пока неизвестно, когда Apple планирует выпустить новинку. Упоминание аксессуара в коде свежей версии iOS намекает на то, что это может случиться достаточно скоро.