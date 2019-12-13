Apple приобрела британский стартап Spectral Edge, специализирующийся на улучшении качества изображений и видео, снятых на смартфоны. Как отмечает Bloomberg, Apple использует наработки Spectral Edge в будущих моделях iPhone.

Стартап был основан в 2014 году исследователями из Университета Восточной Англии. Он специализируется на применении машинного обучения для улучшения изображений, получаемых камерой. В частности, чтобы сделать их более чёткими и с более точной цветопередачей. Кроме того, технология позволяет улучшить изображение, полученное при недостаточном освещении.

В основе метода Spectral Edge лежит смешение цветного изображения с инфракрасным. Предположительно, Apple может использовать разработки Spectral Edge для того, чтобы сделать камеры в своих смартфонах ещё лучше.

Технологии Spectral Edge в теории можно использовать не только в смартфонах — разработчики говорят, что в будущем их можно будет применить и для улучшения качества изображения в системах видеонаблюдения, беспилотниках или веб-камерах.

Как пишет Bloomberg, в ноябре юрист Apple Питер Денвуд был назначен директором Spectral Edge. В прошлом году стартап привлёк $5 млн.