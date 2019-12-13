Apple выпустила обновление iOS 12.4.4, предназначенное для старых устройств, которые по техническим причинам не могут обновиться до iOS 13 и получать свежие сборки операционной системы.

Обновление не привносит никаких новых функций и содержит один-единственный патч для уязвимости в сервисе видеозвонков FaceTime. Речь идет об уязвимости чтения за пределами выделенной области памяти (CVE-2019-8830), ранее обнаруженной исследовательницей безопасности Натали Сильванович из Google Project Zero. Заставив FaceTime обработать вредоносное видео, злоумышленник мог выполнить произвольный код на системе. В iOS 12.4.4 проблема исправлена путем улучшения механизма проверки подлинности вводимых данных.

Апдейт доступен для iPhone 5s и 6, iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и 3, iPod Touch 6.

Обычно Apple не выпускает обновления старых версий iOS, это происходит только в тех редких случаях, когда устройствам действительно угрожает опасность. Напомним, iPhone 5s был выпущен более 6 лет назад.