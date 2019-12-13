Дональд Трамп объявил, что не будет вводить планировавшиеся на 15 декабря дополнительные пошлины на товары из КНР, так как стороны согласовали первую фазу торговой сделки. "Штрафные пошлины, которые были запланированы на 15 декабря, не будут введены, так как мы добились согласования сделки", - написал он в Твиттере.

«Они согласились на многие структурные изменения и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и промышленных товаров, и многое другое», — написал Трамп в Твиттере. Он при этом отметил, что введенные в мае 25-процентные пошлины на китайские товары пока сохранятся. «Мы не будем ждать президентских выборов-2020, а начнём переговоры по второй фазе сделки уже сейчас. Это феноменальная сделка для всех сторон», – добавил он.

Американские эксперты прогнозировали рост цен на iPhone в США в случае введения пошлин. В частности, первый раунд налогов «яблочная» компания могла бы выдержать и не поднимать сразу стоимость своих продуктов, а вот в 2020 году при условии их сохранения иного выбора бы не было, указывал аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.

Цены на iPhone в США бы взлетели на $150, сообщал эксперт. Это пример 15-процентной пошлины на «ходовую» модель iPhone 11 Pro. Такое подорожание сократило бы спрос на смартфоны в США на 6-8% в 2020 году, прогнозировал он. Новые пошлины должны были вступить в силу 15 декабря и повлияли бы на смартфоны iPhone, планшеты iPad, линейку ноутбуков MacBook, а также на другие продукты компании.

Apple и так обременена 30-процентными пошлинами на Apple Watch, AirPods, детали для iMac и умную колонку HomePod. Компания до сих пор не поднимала в США цены на указанную продукцию, но обратилась к властям с просьбой освободить их от наложенных мер.

Торгово-экономическая война между США и Китаем, которую Трамп ведёт с первых месяцев своего пребывания у власти, резко обострилась в прошлом году. Это повлияло на десятки продуктов американских компаний, которые в основном производят на китайских заводах. Apple была, пожалуй, самой крупной и известной среди затронутых компаний, учитывая огромные масштабы своей деятельности в Китае и тесные связи Apple с Пекином.

В середине октября США и Китай достигли договоренности о частичной сделке. Тогда предполагалось, что Пекин резко нарастит закупки сельхозпродукции в США, а Вашингтон не будет повышать с 25% до 30% пошлины на импорт в объеме $250 млрд. Сейчас тарифы США затрагивают товары из Китая на $362 млрд. Пекин облагает повышенными тарифами импорт из США на $120 млрд. 15 декабря США должны были в очередной раз повысить пошлины на китайские товары.