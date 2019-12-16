Apple добавила возможность оплатить сразу годовую подписку в игровом сервисе Arcade за 1990 рублей. Таким образом пользователь может сэкономить 398 рублей, что эквивалентно сумме оплаты двум месяцам подписки. Подписка на один месяц по-прежнему обойдётся в 199 рублей.

Предложением могут воспользоваться как новые подписчики, так и уже существующие — для этого достаточно зайти в настройки профиля Apple ID в раздел подписок и выбрать соответствующее предложение. Одной подпиской Apple Arcade могут одновременно пользоваться шесть человек в рамках семейного аккаунта, единственное условие – одинаковый регион у всех участников семьи.

В России стоимость подписки получается дешевле, чем в других странах. Например, в США месячная подписка обойдётся в $4,99, годовая — в $49,99, а пользователям европейских стран — 4,99 евро и 49,99 евро (350 рублей и 3500 рублей) соответственно.

Игровой сервис Apple Arcade был запущенный в сентябре этого года. В нём доступно более сотни игр разных жанров, в том числе эксклюзивных для Arcade.