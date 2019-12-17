В новых Mac Pro используется дешёвая оперативная память

Автор YouTube канала Snazzy Labs Куинн Нельсон выяснил, что в новых Mac Pro используются одни из самых дешёвых на рынке модулей оперативной памяти.

Изучая цену на комплекты памяти, предложенные на сайте Apple, Нельсон заметил, что компания использует модули, построенные на микросхемах Micron. Сопоставив их артикул с каталогом чипмейкера, блогер выяснил, что память обладает значением CAS-латентности CL22 — это самый высокий уровень задержки для данного типа памяти. Стоимость такой оперативки обычно ниже, чем у более быстрых аналогов.

Комплект памяти для апгрейда Mac Pro объёмом 64 ГБ, представленный двумя планками по 32 ГБ, на сайте Apple стоит $1200, а аналогичные модули DDR4-2933 ECC, но с меньшими задержками можно свободно приобрести за $300 в других магазинах. То есть разница в цене составляет 400%. При выборе максимального поддерживаемого объёма в 1,5 ТБ через конфигуратор на сайте Apple стоимость апгрейда составит $25.000, а если покупать те же 1,5 ТБ отдельно, то $36.000.

Известно, что в новые Mac Pro можно устанавливать не только предложенные Apple модули, до и любые другие (L)R-DIMM на 288 контактов объёмом 8-128 ГБ и с поддержкой ECC. Рекомендуется использовать модули с частотой 2933 МГц.

С чем может быть связана такая большая разница в цене - неизвестно. Возможно Apple несёт некоторые расходы, связанные с закупкой, установкой либо обслуживанием оперативной памяти, о которых мы не знаем.

Источник: Wccftech

Обсуждение

ZoPuH
17.12.2019, 08:44
 Всегда так было. Еще на Ж5тых изумляло, что ставили память pc 4200, в то время когда платформа поддерживала pc 6400. И жесткие диски использовали самое говно которое можно было найти на рынке.
Xatrix
17.12.2019, 15:00
 Спасибо Нельсону! Теперь хрен кто у них на сайте купит эту память. И поделом.
ZoPuH
17.12.2019, 16:03
 купят. и найдется много таких, кто купит именно эту, зная что есть более дешевая, более быстрая и более качествнная.
ARMAGEDDON
17.12.2019, 16:41
 "С чем может быть связана такая большая разница в цене - неизвестно. Возможно Apple несёт некоторые расходы, связанные с закупкой, установкой либо обслуживанием оперативной памяти, о которых мы не знаем." - какая наивность. Совершенно очевидно, что это связано с тем, что корпорация борется с издержками и закупка крайне дешевых комплектующих и с продажей в 400% - это просто сверхприбыль. Капитализм как он есть.
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