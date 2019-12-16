Спрос россиян на смартфоны в 2019 году сместился в сторону более дорогих моделей, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные ритейлеров.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что покупатели предпочитают инвестировать в более производительные и технически совершенные модели, которые потребуются на ближайшие два-три года. По данным группы, продажи смартфонов стоимостью свыше 50 тысяч рублей в сравнении с прошлым годом увеличились более чем на четверть.

Похожую тенденцию отметили в Tele2. Там зафиксировали увеличение продаж смартфонов в премиум-сегменте.

Положительной динамике продаж дорогих смартфонов способствуют программы рассрочки, а также обмена старых устройств на новые со скидкой, рассказали в «Вымпелкоме». По их информации, в кредит и рассрочку куплены около 25% устройств.

Среди производителей лидерство по реализации устройств в натуральном выражении по-прежнему сохраняется за компанией Samsung, за которой следуют Huawei, Honor, Xaomi и Apple. Тем не менее первенство в денежном отношении удерживает Apple.