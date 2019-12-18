Специалисты из iFixit провели полную разборку нового Mac Pro. На этот раз десктопу от Apple удалось приятно удивить экспертов — на фоне большей части продукции компании системник выделяется простотой конструкции и продуманностью корпуса.

В iFixit разобрали стандартную версию Mac Pro. В компьютере установлен 8-ядерный процессор Xeon, 32 Гбайт памяти, видеокарта AMD Radeon Pro 580X и 256-Гбайт SSD. С помощью рентгеновского аппарата лаборатория iFixit исследовала алюминиевую структуру передней панели, напоминающую терку (и даже попробовали натереть на ней сыр).

По словам специалистов, инженерам Apple удалось создать весьма удачную конструкцию. Разбирается компьютер очень легко. Для этого нужно просто нажать на защелку и сдвинуть фиксатор. Apple постаралась минимизировать количество проводов в корпусе устройства, используя контактные площадки. Например, кнопка питания, передаёт сигнал на включение ПК через четыре расположенных по кругу «пятачка».

Специалисты iFixit также отметили лёгкость замены оперативной памяти без каких-либо инструментов. Для упрощения апгрейда предусмотрена удобная диаграмма, информирующая, какое количество ОЗУ можно устанавливать в различные слоты DIMM. Для фиксации плат, установленных в разъёмы PCI-Express, предусмотрен единый замок. Многие из внутренних компонентов компьютера снабжены номерами, подсказывающими в каком порядке следует выполнять разборку.

В отличие от других компьютеров, в Mac Pro нет отдельных вентиляторов для процессора и видеокарты. Систему охлаждают три больших вентилятора в стойке и один на задней панели, который отводит тепло. Также в Mac Pro нет фильтров, которые улавливают пыль. Инженеры Apple заявляют, что новому Mac Pro они не нужны.

Единственным отмеченным минусом является невозможность замены SSD пользователем, так как он связан с чипом безопасности Apple T2. Однако модуль памяти может быть заменён в сертифицированном центре. В iFixit также отметили, что стоимость компонентов, которые можно встраивать в компьютер на замену, слишком высока.

В итоге новый Mac Pro получил 9 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности. Специалисты похвалили компьютер за модульную конструкцию, которая позволяет добраться практически до всех компонентов ПК и заменить их без специальных инструментов, а в некоторых случаях инструменты вообще не требуются.