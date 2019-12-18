Чип Apple A13 Bionic установил высокую планку для мобильных устройств, опережая телефоны Android в большинстве тестов производительности. Но конкуренция обещает усилиться, когда чип Snapdragon 865 появится в телефонах Android высокого класса в первой половине 2020 года.

Прошлогодний Snapdragon 855 имеет аналогичную производительность с процессором Apple A11, установленным в iPhone 8. При этом Apple A12 был на 30% быстрее, чем «младший брат». Но в этом году произошло два важных события. Во-первых, прирост производительности между Apple A12 и A13 составил порядка 5%. Во-вторых, Snapdragon 865 сумел обеспечить реальное повышение скорости на 20% по сравнению с предыдущей версией.

Тестовая модель, на которой проверяли производительность, имела кроме самого 865-го чипа экран с разрешением 2880х1440 пикселей, 12 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. По мнению экспертов такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.

В традиционном бенчмарке AnTuTu новый Snapdragon 865 набирает около 540.000 баллов. Это примерно на 10% больше, чем результат Apple A13. А в тесте Speed Test обе платформы выступили на равных, разве что CPU оказался быстрее у Snapdragon 865, а GPU — у Apple A13.

А вот в Geekbenсh 5 ситуация с точностью до наоборот. Лучшим по производительности признан iPhone 11. Причем это справедливо как для одноядерного теста, так и многоядерного. Правда, преимущество Apple A13 Bionic над Snapdragon 865 в многоядерном режиме тестирования не является явным.

В числе смартфонов, которые получат чип Snapdragon 865, должны оказаться Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S11, релиз которых состоится в первой половине 2020 года.