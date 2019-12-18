Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о формировании рабочей группы по созданию единого стандарта для устройств «умного» дома. Об этом сообщается на сайте Apple.

Предполагается, что сформированная ими рабочая группа Connected Home Over IP выработает новый, открытый протокол, который послужит "языком общения" между техникой разных производителей. «Проект построен вокруг общей веры в то, что устройства «умного» дома должны быть безопасными, надёжными и простыми в эксплуатации», — считают компании.

До сих пор смарт-устройства производства Apple, Google и Amazon в основном использовали различные стандарты подключения. На практике это означает, что интеллектуальные устройства, такие как "умные" светильники, термостаты и другая бытовая электроника, не обязательно совместимы с каждой "умной" акустической системой.

Рабочая группа создаст стандарт с открытым исходным кодом для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи. Партнёры приглашают производителей устройств и разработчиков технологий для «умного» дома присоединиться к проекту.

Как пишет CNBC, на упаковках гаджетов, которые будут созданы на основе нового стандарта, появится соответствующая наклейка. По данным журналистов, первые материалы рабочая группа опубликует в конце 2020 года. CNBC добавил, что вначале альянс сосредоточится на устройствах, связанных с безопасностью: розетках, датчиках дыма и замках.

По прогнозам IDC, объём глобального рынка устройств для смарт-жилища достигнет в нынешнем году 814,8 млн единиц. Это будет соответствовать росту на 23,5 % по сравнению с прошлым годом.