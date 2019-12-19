В вышедшей на днях iOS 13.3 появилась поддержка активных углов. Эта функция позволяет использовать углы экрана для быстрого доступа к определенным функциям или пунктам меню. Подобная опция уже есть на macOS.

Сделать активными можно все четыре угла экрана, привязав к ним одну из 20 доступных опций: например, запуск голосового помощника, переход в ApplePay, создание скриншота или любую из быстрых команд, сохраненных у вас на устройстве.

Функция активных углов позволяет экономить время и выполнять больше действий в одно касание, а не через несколько нажатий или кликов (при работе на iPad с мышкой). В первую очередь нововведение заинтересует обладателей планшетов от Apple.

Для активации новой функции необходимо перейти в системные настройки и выбрать «Универсальный доступ» —> «Касание» —> AssistiveTouch. После перейти во вкладку «Активные углы» и выбрать нужное действие для каждого угла.