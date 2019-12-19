Аналитическая компания Counterpoint поделилась новым отчётом по рынку смартфонов. По результатам третьего квартала безусловным лидером по прибыли от продаж устройств стала Apple.

Общая мировая прибыль от продаж сотовых телефонов в третьем квартале 2019 года уменьшилась в годовом выражении на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12 млрд долларов. Специалисты связывают это с расширением ассортимента устройств нижнего и среднего ценовых сегментов и сокращением продаж у ведущих производителей смартфонов.

Среди десяти ведущих брендов на рынке сотовых аппаратов, в третьем квартале доход смогли увеличить в годовом исчислении только компании Samsung и Huawei.

Вместе с тем Apple продолжает доминировать на мировом рынке смартфонов, забирая 66% от общей прибыли в отрасли и 32% от совокупной выручки. Лояльность владельцев iPhone на рынках США, Европы и Японии - одна из причин того, что Apple удается поддерживать прибыль на таком уровне, о котором конкуренты могут только мечтать.

Учитывая сильную сервисную стратегию Apple, аналитики полагают, что выручка компании в ближайшие годы продолжит стабильно прибывать. В ближайшей перспективе ожидается, что новые модели iPhone, пользующиеся хорошим спросом, обеспечат рост доходов Apple в сезон праздничных покупок в конце года.

На втором месте по размеру прибыли находится Samsung с результатом приблизительно 17%. Замыкает тройку Huawei с долей немногим менее 10%. Все прочие бренды сообща получают менее 10% от общей прибыли на мировом рынке сотовых аппаратов.