Apple получает 66% от всей прибыли на рынке смартфонов
Аналитическая компания Counterpoint поделилась новым отчётом по рынку смартфонов. По результатам третьего квартала безусловным лидером по прибыли от продаж устройств стала Apple.
Общая мировая прибыль от продаж сотовых телефонов в третьем квартале 2019 года уменьшилась в годовом выражении на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12 млрд долларов. Специалисты связывают это с расширением ассортимента устройств нижнего и среднего ценовых сегментов и сокращением продаж у ведущих производителей смартфонов.
Среди десяти ведущих брендов на рынке сотовых аппаратов, в третьем квартале доход смогли увеличить в годовом исчислении только компании Samsung и Huawei.
Вместе с тем Apple продолжает доминировать на мировом рынке смартфонов, забирая 66% от общей прибыли в отрасли и 32% от совокупной выручки. Лояльность владельцев iPhone на рынках США, Европы и Японии - одна из причин того, что Apple удается поддерживать прибыль на таком уровне, о котором конкуренты могут только мечтать.
Учитывая сильную сервисную стратегию Apple, аналитики полагают, что выручка компании в ближайшие годы продолжит стабильно прибывать. В ближайшей перспективе ожидается, что новые модели iPhone, пользующиеся хорошим спросом, обеспечат рост доходов Apple в сезон праздничных покупок в конце года.
На втором месте по размеру прибыли находится Samsung с результатом приблизительно 17%. Замыкает тройку Huawei с долей немногим менее 10%. Все прочие бренды сообща получают менее 10% от общей прибыли на мировом рынке сотовых аппаратов.
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