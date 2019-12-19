Прошлым летом стало известно, что Apple создаёт собственный сериал совместно с компанией Ubisoft. Год спустя у проекта появилось название: 'Mythic Quest: Raven's Banquet'. А теперь объявлена и дата премьеры - 7 февраля 2020 года.

Продюсируют 'Mythic Quest' Чарли Дэй и Роб Макэлхенни, авторы и актеры сериала «В Филадельфии всегда солнечно». Помимо этого, Макэлхенни играет главную роль креативного директора студии, разрабатывающей видео игры. Также в сериале снимаются такие актеры, как Ф. Мюррэй Абрахам, Дэнни Пуди и Эшли Берч.

Сюжет крутится вокруг компании, которая оперирует игрой 'Mythic Quest' — крупнейшей MMO в мире. Макэлхенни исполняет роль Айана Гримма — творческого директора, который настолько влюблён в самого себя, что сделал трейлер не об игре, а о своей бесконечно талантливой личности.

Подписчикам Apple TV+ все девять эпизодов сезона будут доступны в первый день.