Apple начала работу над созданием спутников для передачи данных напрямую на свои устройства. Технологию хотят внедрить в течение пяти лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По словам собеседников агентства, компания наняла около десятка инженеров с опытом работы в аэрокосмической отрасли и в разработке спутников и антенн. Кроме того, в последние месяцы Apple открыла вакансии новых специалистов по программному обеспечению и коммуникационному оборудованию.

Руководят работой Майкл Трела и Джон Фенвик, которые раньше работали в Skybow Imaging — сервисе съемок земли со спутников — до того, как она была продана Google, а после руководили спутниковыми и космическими задачами Google. В 2017-м они вместе ушли из компании, чтобы заняться новым проектом в Apple. Полтора года они изучали, насколько проект разработки спутниковой технологии реализуем и какую проблему он решит, а в последние месяцы начали активно заниматься проектом. Кроме того, Apple пригласила бывшего руководителя Aerospace Corp. Эшли Мур Уильямс и бывшего топ-менеджера Netflix Дэниела Эллиса.

Работы пока находятся на начальном этапе, и их могут свернуть. Также пока нет четкого понимания относительно того, как будут использоваться спутники, отмечают собеседники Bloomberg. Вместе с тем, по их словам, Тим Кук проявляет интерес к проекту, что свидетельствует о его значимости для компании.

Основная цель Apple, как отмечает агентство, вероятно, заключается в том, чтобы обеспечить передачу данных прямо на устройства пользователей, что позволит компании снизить зависимость от поставщиков беспроводных технологий, а также соединить устройства друг с другом в обход привычных каналов связи. Помимо этого, Apple может заниматься разработкой собственных спутников для более точного определения геопозиции устройств, что позволит улучшить сервис карт и добавить новые функции, пишет Bloomberg.

Неизвестно, намерена ли Apple заняться дорогостоящей разработкой собственных спутников или же компания планирует использовать наземное оборудование, которое сможет принимать сигналы от уже находящихся в космосе аппаратов и передавать их на мобильные устройства пользователей.