Apple обратилась в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) с просьбой о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для нового протокола ультраширокополосной передачи данных Ultra Wideband (UWB). Если заявку одобрят, россияне смогут воспользоваться преимуществами чипа U1 с технологией сверхширокополосного соединения, встроенного в линейку смартфонов iPhone 11, пишут «Известия».

По информации издания, Роскомнадзор предварительно дал отрицательное заключение в ответ на заявку Apple. В качестве причины отказа представители ведомства назвали «необходимость более детального исследования вопроса». Каким именно средствам связи может помешать использование диапазона 6 ГГц, в ведомстве не уточнили.

Источники в Минобороны сказали «Известиям», что ранее ведомство направило в ГКРЧ обоснование необходимости сохранения за собой этих частот — как критически важных для обороноспособности страны. По словам источника «Известий», Apple могла бы снизить уровень мощности излучения. Но компания не будет выпускать для России специальный iPhone.

Руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин отметил, что частотный диапазон нового чипа действительно частично пересекается со спектром радиолокационного оборудования, но при этом UWB-модуль имеет значительно меньшую мощность и в теории не должен создавать помех. Сроки вынесения вердикта ГКРЧ по заявке Apple не сообщаются.