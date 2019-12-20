Apple официально открыла свою программу по поиску багов для всех исследователей в области кибербезопасности. Компания будет платить разработчикам и хакерам за нахождение критических уязвимостей и багов в системе безопасности всех своих продуктов.

Ранее это был закрытый проект, участие в котором можно было принять только по приглашениям, что вызывало ряд критики со стороны простых пользователей. Помимо этого, многие просто продавали информацию об обнаруженных уязвимостях сторонним компаниям, которые использовали ее в своих целях.

Если ранее программа охватывала лишь баги в iOS, то теперь её действие распространяется на iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и iCloud. Помимо этого, Apple увеличила сумму максимального вознаграждения с $200.000 до $1.000.000. А если уязвимость будет найдена в бета-версии софта, то компания выплатит дополнительную премию в размере 50%. Таким образом самые удачливые охотники за багами могут заработать до $1.500.000

Минимальный размер вознаграждения составляет $25 тысяч. Для того, чтобы заработать наименьшее вознаграждение нужно получить либо ограниченный несанкционированный доступ к учётной записи iCloud, либо доступ к конфиденциальной информации на экране блокировке, либо доступ к конфиденциальным данным с помощью приложения с запуском командной строки. $1.000.000 Apple отдаст тому, кто сможет провести сложную удалённую атаку.

Apple опубликовала на своем сайте дополнительную информацию, подробно описывающую правила программы вознаграждений за найденные ошибки, а также полный перечень выплат, предлагаемых исследователям, на основании обнаруженных ими уязвимостей. При отправке отчетов эксперты по безопасности должны включать подробное описание проблемы, а также объяснение состояния системы, в котором эксплойт работает, и достаточное количество информации для Apple, чтобы в Купертино смогли воспроизвести проблему.

Новая программа позволит Apple находить больше уязвимостей в своих программных продуктах и оперативно исправлять их, в том числе до релиза прошивок. Предполагается, что это один из шагов Apple по увеличению безопасности устройств после нахождения в прошивках нескольких критических уязвимостей за последние несколько лет.