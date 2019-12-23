В нынешнем поколении iPhone инженеры Apple добавили ультраширокоугольную камеру и подтянули качество съёмки до уровня конкурентов, но особой революции не произошло. По данным портала DigiTimes, в Купертино работают над чем-то совершенно новым, что позволит вывести мобильную съёмку на другой уровень.

Сообщается, что Apple планирует отказаться от оптической стабилизации изображения (OIS) в будущих iPhone. Сегодня это один из главных критериев хорошей камеры в смартфоне, но вместе с этим технология вводит ряд ограничений. В частности, современные смартфоны оснащаются всё большим количеством камер, и оснастить каждую из них системой OIS технически сложно и дорого. Также это вносит конструктивные изменения в строение объектива, что может влиять на качество итоговых снимков.

В новых смартфонах iPhone ожидается новая система, в которой смещаться будет сам датчик изображения, а не линзы. Подобная технология уже применяется в больших профессиональных камерах. Её суть заключается в размещении фотоматрицы на специальном подвижном механизме, который в зависимости от колебаний всей камеры двигает сенсор в разных направлениях. Преимущество данного метода заключается в том, что его можно использовать сразу ко всем камерам в смартфоне.

Пока не ясно, для каких целей Apple будет вносить такие изменения, то ли для улучшения качества изображения, то ли она хочет сэкономить драгоценное пространство внутри корпуса смартфона. По данным авторов DigiTimes, интегрированная в сенсор оптическая стабилизация появится только в двух топовых моделях iPhone, которые будут представлены осенью следующего года.

Ожидается, что следующий модельный ряд смартфонов iPhone получит новый дизайн, напоминающий концепцию iPhone 4. Устройства будут оснащаться OLED-дисплеями диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюймов. Кроме того, Apple может добавить ToF-камеру и поддержку сотовых сетей пятого поколения.