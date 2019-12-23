Российская компания Elcomsoft обновила своё приложение iOS Forensic Toolkit. В версии 5.21 появилась возможность извлекать некоторые данные с устройств под управлением iOS 12-13.3 до их разблокировки.

Как оказалось, что эксперты Elcomsoft задействуют уязвимость checkm8, позволяющую провести джейлбрейк, известный под кодовым именем Checkra1n, которую невозможно устранить обновлениями iOS.

Утилита позволяет скопировать с заблокированных iPhone учетные записи и пароли к электронной почте и некоторые другие пользовательские данные. Программа работает с устройствами с процессорами от A7 до A11, то есть от iPhone 5S до iPhone X. Кроме того, заявлена поддержка Apple TV HD и Apple TV 4K. В более новых чипах Apple устранила аппаратную уязвимость checkm8.

По словам представителей компании, их новая утилита срабатывает даже когда iPhone находится в наиболее безопасном состоянии BFU (Before First Unlock, перед первой разблокировкой). Для взлома iPhone предварительно выполняется джейлбрейк, который тоже не требует ввода пароля. Джейлбрейк устанавливается через режим восстановления DFU.

Elcomsoft занимается продажей решений по доступу к защищённым данным для правоохранительных органов и организаций.