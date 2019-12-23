Представители разведки США обвинили набирающий популярность мессенджер ToTok в слежке за пользователями. В ведомстве считают, что приложение используется властями Объединённых Арабских Эмиратов для отслеживания пользовательских бесед, определения социальных связей, местоположения и др. Больше миллиона пользователей ToTok проживают на территории ОАЭ, но в последнее время приложение набирает популярность и в других странах, в том числе в США.

Приложение было выпущено 27 июля, после чего ToTok быстро приобрёл популярность в Объединённых Арабских Эмиратов в августе, а затем и в других странах Ближнего Востока и остального мира. Приложение получило множество положительных отзывов из ОАЭ, поскольку не имело никаких ограничений по обмену сообщениями и голосовыми звонками, которые властями страны наложены, например, на Skype и WhatsApp. Толчок росту ToTok дал китайский гигант электроники Huawei, одобривший это приложение.

По словам The New York Times, создатели ToTok пытались скрыть истинные корни приложения. Официально считается, что разработку мессенджера осуществляла компания Breej Holding. Однако американские специалисты считают, что истинным создателем программы является компания DarkMatter, которая базируется в Абу-Даби и занимается ведением разведывательной деятельности в пользу правительства ОАЭ. Также было установлено, что ToTok построен на основе китайского мессенджера YeeCall.

По словам экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Патрика Уордла, ToTok постоянно работает в фоновом режиме, имея доступ к микрофону устройства, данным о его местоположении, фотографиям, камере, календарю, контактам и Siri, что позволяет собирать множество конфиденциальной информации о пользователе.

Apple и Google уже убрали ToTok из своих магазинов. Представитель Google сказал, что приложение нарушило политику компании, в то время как Apple сообщила, что занимается анализом приложения.