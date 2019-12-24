По данным ресурса Patently Apple со ссылкой на инсайдера из Тайваня, Apple планирует выпустить игровой компьютер для киберспортсменов за 5 тысяч долларов.

Журналисты отмечают, что они пока не знают, над чем именно работает Apple. Вероятнее всего, речь идёт либо о высокобюджетном моноблоке, либо о крайне мощном игровом ноутбуке. Инсайдеры издания лишь сообщили, что это будет топовый ПК для профессиональных геймеров.

Слухи связаны с дальнейшим развитием игрового сервиса Apple Arcade — его трансформацией во что-то большее. Казуальная аудитория у компании в руках — пора попробовать завоевать хардкорщиков. Если информация окажется правдой, то официального анонса можно ждать уже совсем скоро — в июне 2020 года на конференции WWDC.

Ожидается, что за производство компьютера будут отвечать давние парнтнёры Apple — сборщик ПК Quanta, контрактный производитель TSMC, производители корпусов Hongzhun и Kecheng, изготовители блоков питания Delta и Lite-On — и многие другие.