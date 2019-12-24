Аналитическая компания Counterpoint Research подготовила отчет о самых продаваемых смартфонах в мире за третий квартал 2019 года. iPhone XR занимает первое место уже третий квартал подряд.

На долю iPhone XR пришлось 3% от всех проданных смартфонов в 3-м квартале 2019 года (с июля по сентябрь). В минувшей четверти эта модель была самой востребованной в ассортименте Apple во всех регионах и обеспечила компании более четверти всей выручки. Корректировка цен на iPhone XR в Китае и ряде других стран помогла поддержать высокий спрос на устройства.

На втором месте по итогам квартала расположился Samsung Galaxy A10 с 2,6%, что также является очень впечатляющим результатом. Замыкает тройку лидеров Galaxy A50, который занял 1,9% рынка.

iPhone 11 занимает пятое место, что тоже является хорошим результатом. Особенно, если учитывать, что он вышел в сентябре 2019 года. На долю наименее дорогого iPhone нового поколения пришлось 1,6% от всех проданных смартфонов.

Кроме того, в первую десятку вошли следующие устройства: OPPO А5s (1,5%), Samsung Galaxy A20 (1,4%), OPPO А5 (1,3%), Xiaomi Redmi 7A (1,2%) и Huawei P30 (1,1%).

Таким образом, на десять самых востребованных смартфонов в третьем квартале пришлось примерно 17% всех продаж. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся 15%.