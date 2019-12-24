История началась в марте 2017 года. Ранее неизвестная хакерская группа Turkish Crime Family попыталась шантажировать Apple, заявляя, что имееет доступ к миллионам пользовательских аккаунтов iCloud. От Apple вымогатели потребовали либо 75.000 долларов в криптовалюте или 100.000 подарочными картами iTunes. Если Apple не заплатит, хакеры угрожали стереть все пользовательские данные из iCloud и удаленно обнулить чужие устройства.

В подтверждение своих возможностей злоумышленники опубликовали в сети ролик, в котором показан взлом одной из учетных записей и удаление нескольких снимков. В переписке с изданием Motherboard речь шла о 300 миллионах аккаунтов, к которым имеют доступ хакеры, а один из них говорил про доступ к 559 миллионам аккаунтов. В своём Твиттере хакеры утверждают, что на данный момент у них есть доступ к 627 миллионам аккаунтов и со временем эта цифра будет только расти.

Apple на переговоры не пошла и обратилась в полицию США и Великобритании, расследование возглавило Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии. В результате расследования был арестован Керем Альбайрак, проживающий в северном Лондоне. У него были изъяты телефон, компьютер и жесткий диск. Выяснилось, что Альбайрак был представителем хакерской группировки, которая и называла себя Turkish Crime Family.

В этом месяце Альбайрак признал себя виновным и, как сообщили представители британского Национального агентства по борьбе с преступностью, на прошлой неделе был приговорен к двум годам лишения свободы условно, 300 часам исправительных работ, а также к шестимесячному комендантскому часу.