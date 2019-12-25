Компания Deep Artment от широкой души своих сотрудников поздравляет всех своих друзей, клиентов и читателей сс наступающим Новым 2020 годом и Рождеством! Желаем вам в Новом году теплой любви, крепкой дружбы, железного здоровья, финансового успеха, огромного счастья и твердой удачи во Всем! Оставайтесь сами собой и помните - мечты сбываются!

Также хотим сообщить вам график работы нашего магазина и сервисных центров в эти новогодние праздники. Обратите внимание, что сервисный центр Apple будет работать весь день в субботу, 28 декабря, а 31 декабря у него выходной.

График работы:

Магазин и сервисный центр Xerox:

31 декабря - до 14:00

1 января - 8 января - нерабочие дни

с 09.01.20 - работаем по графику

Сервисный центр Apple: