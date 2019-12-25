DeepArtment: график работы офиса и сервисных центров в праздничные дни
Компания DeepArtment от широкой души своих сотрудников поздравляет всех своих друзей, клиентов и читателей сс наступающим Новым 2020 годом и Рождеством! Желаем вам в Новом году теплой любви, крепкой дружбы, железного здоровья, финансового успеха, огромного счастья и твердой удачи во Всем! Оставайтесь сами собой и помните - мечты сбываются!
Также хотим сообщить вам график работы нашего магазина и сервисных центров в эти новогодние праздники. Обратите внимание, что сервисный центр Apple будет работать весь день в субботу, 28 декабря, а 31 декабря у него выходной.
График работы:
Магазин и сервисный центр Xerox:
- 31 декабря - до 14:00
- 1 января - 8 января - нерабочие дни
- с 09.01.20 - работаем по графику
Сервисный центр Apple:
- 28 декабря - до 19:00
- 29 декабря - выходой
- 30 декабря - до 19:00
- 31 декабря - 8 января - нерабочие дни
- с 09.01.20 - работаем по графику
Источник: DeepApple
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