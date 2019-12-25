Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения. Они не готовы быть виноватыми перед потребителями за чужой некачественный софт. Об этом пишет «Коммерсант».

На заседании рабочей группы при экспертном совете Федеральной антимонопольной службы по информационным технологиям ассоциация предложила распространить ответственность за стабильность работы техники на производителей программного обеспечения, закрепив ее в законе «О защите прав потребителей». Сейчас за это отвечают производители, импортеры и продавцы устройств.

В ассоциации также предложили ввести переходный период перед вступлением закона в силу и протестировать его работу на одном приложении, например, «Госуслуги».

В группе «М.Видео—Эльдорадо» отмечают, что «непродуманные правила могут повлечь существенные сложности для миллионов потребителей», но тестовый запуск позволит проверить работоспособность устройств после вступления закона в силу. При этом гендиректор компании «Новые облачные технологии» (разработчик софта «МойОфис») Дмитрий Комиссаров заявил, что предложение переложить ответственность на разработчиков ПО необоснованно, так как работоспособность устройств не гарантируют даже сами их производители.

Представители ФАС уточнили, ведомство принимает все предложения до 26 декабря 2019 г. Акт по реализации закона будет подготовлен к январю 2020 г.