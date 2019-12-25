Sony является одним из ведущих производителей мобильных камер для смартфонов. Её сенсоры используются в моделях практически всех компаний, включая Apple, Google, OnePlus, OPPO, HUAWEI, Xiaomi и многих других. Казалось бы, у компании должно всё идти хорошо, но в реальности она не справляется с заказами и даже 24-часовой режим работы не спасает ситуацию.

Второй год подряд соответствующему подразделению японской компании придется отказаться от новогодних выходных, чтобы удовлетворить спрос на датчики, используемые в камерах мобильных устройств. Об этом сообщил глава подразделения Теруши Симидзу. В текущем финансовом году электронный гигант более чем удвоил капитальные вложения в подразделение, доведя их до 2,6 млрд долларов. В Нагасаки строится новый завод, который начнет работать в апреле 2021 года.

Однако Теруши Симидзу уже предупредил о том, что увеличение мощностей вряд ли кардинально изменит ситуацию. «Судя по тому, как идут дела, даже после всех этих инвестиций в расширение мощностей, этого может оказаться недостаточно», — заявил он в интервью ресурсу Bloomberg.

Несмотря на то, что аналитики прогнозируют небольшой спад продаж смартфонов, из-за все большего количества камер в них, производители матриц едва справляются. Этот бизнес является одним из наиболее важных для Sony, которая в январе 2019 года занимала 51% рынка и планирует довести этот показатель до 60% в течение пятилетки. Главный конкурент — Samsung, также рапортует о росте объемов отгрузки сенсоров изображений и планах по расширению производства.