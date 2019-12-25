Объем мирового рынка смартфонов с дисплеями типа AMOLED в 2020 году превысит 600 млн штук, увеличившись на 46% относительно 2019-го. Такой прогноз приводят в исследовательской компании Counterpoint Technology Market Research.

В уходящем году лидером по продажам смартфонов, оборудованных экраном AMOLED, стала компания Samsung с долей в 45%. На втором месте находится Apple с результатом около 16%, а замыкает тройку OPPO с 11%.

Ожидается, что в 2020 году половина смартфонов Oppo будет оснащаться AMOLED-панелями. У Vivo, Huawei и Xiaomi доли будут измеряться 45%, 44% и 33%. Больше всего таких дисплеев в своем ассортименте задействует Samsung: более 70% смартфонов, которые южнокорейский гигант поставит в следующем году, будут комплектоваться AMOLED-панелями. Что касается Apple, то степень проникновения технологии в iPhone составит около 50%, ожидают эксперты.

Среди причин роста популярности устройств с AMOLED-панелями специалисты называют то, что производители начнут все активнее устанавливать их в устройствах среднего уровня. Кроме того, Apple планирует предложить OLED-экраны в большинстве смартфонов 2020 года выпуска.

Одним их факторов, ограничивающих скорость перехода на AMOLED, аналитики называют недостаточную производительность линий, выпускающих эти панели. Около 90% поставок панелей AMOLED для смартфонов обеспечивает один производитель — компания Samsung Display.