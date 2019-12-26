На мероприятии в Китае компания Oppo представила беспроводные наушники Enco Free. Это гарнитура-вкладыши типа TWS, которая поставляется вместе с зарядным чехлом.

Внешне OPPO Enco Free довольно сильно смахивают на Apple AirPods, зато, как и полагается китайской электронике, стоят заметно дешевле. Если AirPods 2 стоят в 13.490 pyблей, то новинка от OPPO обойдется вам всего в 100 долларов, то есть порядка 6200 рублей.

Новинка построена на базе Bluetooth-чипа с функцией одновременной двухсторонней передачи сигнала и раздельной коррекцией ошибок для каждого из наушников. Обе технологии способствуют снижению времени задержки сигнала как во время разговора, так и в ходе игры или при просмотре видео — по заявлению производителя, для Enco Free этот показатель не превышает 120 миллисекунд. Интеллектуальная система шумоподавления, использующая два микрофона в каждом наушнике, обеспечивает комфортное прослушивание даже в насыщенной внешними звуками среде.

Управление осуществляется свайпами по сенсорной площадке наушников. Можно останавливать воспроизведение и отвечать на звонок, а также контролировать уровень громкости. Комплект поставки включает полностью независимые модули для левого и правого уха, а также футляр со встроенным аккумулятором для подзарядки, оснащённый портом USB Type-C. Время автономной работы наушников составляет 5 часов, с подзарядкой от кейса оно увеличивается до 25 часов.

Продажи наушников начнутся 31 декабря.