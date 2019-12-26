Первая дискретная видеокарта Intel всё ближе к релизу и в сети появляется больше информации о её характеристиках. В этот раз в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) появилось несколько свежих записей, в которых упоминается данная видеокарта.

По данным источника, новинка получит 96 исполнительных блоков, инсайдеры также приписывают будущей новинке 768 унифицированных шейдерных блоков. Согласно предыдущим утечкам, новинка под кодовым названием DG1 будет изготовлена по 14-нм техпроцессу, получит видеопамять GDDR6 и тепловой пакет около 25 Вт.

По предварительной информации, DG1 является самым слабым дискретным видеоядром в ассортименте Intel и будет использоваться в недорогих лэптопах, составив конкуренцию ускорителям вроде GeForce MX230. Инженерные образцы графики Intel DG1 активно тестируются чипмейкером и его партнёрами ещё с осени.

Обычно сертификация регулятора означает, что новинки поступят на полки магазинов в ближайшие 5-6 месяцев. Ранее бывший глава маркетингового подразделения Intel Крис Хук сообщал, что новые графические процессоры Intel появятся к концу 2020 года. Не исключено, что в дальнейшем Intel представит более производительные видеоускорители для конкуренции с Nvidia и AMD в мейнстрим-сегменте рынка.