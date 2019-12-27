Крупнейший производитель дисплеев в Японии Japan Display ведет переговоры с Apple и Sharp о продаже своего основного предприятия по выпуску LCD панелей в японском городе Хакусан, префектура Исикава, сообщает Nikkei со ссылкой на многочисленные источники.

Japan Display является основным поставщиком дисплеев для смартфонов Apple, в частности для iPhone 11. Sharp, которая также является поставщиком американского производителя, уже подтвердила, что изучает вариант с покупкой завода JDI, получив соответствующий запрос от одного из клиентов. Вероятно, им является как раз Apple, на деньги которой этот завод и был построен четыре года назад. Его строительство обошлось в $1,5 млрд, а Display Japan до сих пор должна производителю iPhone более $800 млн.

Стороны настроены прийти к окончательному соглашению в марте следующего года. Завод в Исикаве, где производились компоненты дисплеев для смартфонов, был открыт в 2016 году.

Ранее в декабре JDI объявила о переходе на заключительную стадию переговоров с потенциальным покупателем (вероятнее всего Apple) о продаже производственного оборудования на фабрике в Хакусане за 200 млн долларов. Как теперь выясняется, сделка охватит не только оборудование, а весь производственный комплекс, включая землю и строения.

В новейших и перспективных смартфонах Apple отказалась от LCD-экранов и перешла на использование экранов OLED. В перспективе завод JDI планировал приступить к выпуску OLED, но это могло произойти только через год или два. Из-за отказа Apple от жидкокристаллических экранов в июле этого года завод был остановлен. Но проблемы с финансированием убыточного производства начались намного раньше.