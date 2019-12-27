Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился сведениями о будущем планшете iPad Pro 2020. По его мнению, существует большая вероятность того, что Apple выпустит 12,9- и 11-дюймовые планшеты в марте 2020 года. Вдобавок, инсайдер опубликовал рендеры будущих устройств.

Судя по всему, будущие устройства получат дизайн, идентичный своим предшественникам — iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9. Исключение составляет лишь камера планшетов, состоящая из трёх модулей, как у iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, выполненная в точно таком же стиле.

Планшеты получат новый процессор Apple A13X — улучшенную версию чипа, который стоит в iPhone 11. Ожидается, что габариты iPad Pro 2020 будут примерно равны моделям 2018 года, однако из-за модуля камеры корпус придётся сделать немного толще. Если верить инсайдеру, 11-дюймовая версия получит цельнометаллический корпус, а вот у 13-дюймовой будет стеклянный задник. Остальные характеристики и нововведения пока неизвестны.

Презентация новых планшетов ожидается в марте 2020 года. Тогда же, по слухам, Apple представит наследника iPhone SE.