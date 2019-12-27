Новозеландский фотограф Амос Чаппл решил отправиться в Мурманск, крупнейший город мира за Северным полярным кругом, чтобы заснять жизнь города во время полярной ночи. Для подготовки своего фоторепортажа, названного «Сорок дней тьмы», Чаппл использовал iPhone 11 Pro, на котором почти всегда был активен режим ночной съемки.

В Мурманске полярная ночь продолжается весь декабрь и почти половину января. Подобные условия являются настоящим вызовом для камеры смартфона, но в придачу к недостатку освещения Мурманск ещё и засыпает снегом.

По словам Чаппла, использование iPhone дало ему беспрецедентный уровень свободы при съемке: "В первое утро, когда я проснулся в Мурманске, меня поразило, какую революцию произвело это поколение смартфонов… после краткосрочных сборов я схватил свой айфон и направился на выход… «Ночной режим» в iPhone – самая технологичная функция, которую я когда-либо использовал. Я до сих пор не понимаю, как это возможно. Я снимал три секунды экспозиции, сделанные вручную, но при этом картинка никогда не получалась размытой. Все мои снимки получались очень четкими. Еще более странным является то, что всякий раз, когда в кадре появлялось движение, например, идущий человек или падающий снег, камера как-то фиксировала или лишь слегка размывала это движение".

Единственным недостатком по мнению фотографа является отсутствие возможности самостоятельно включить ночной режим, когда автоматика решает его не использовать.

Все снимки фотографа из Мурманска можно посмотреть здесь.