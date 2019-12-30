Кардиолог из Университета Нью-Йорка 27 декабря подал иск в федеральный суд в Бруклине против корпорации Apple за нарушение авторских прав. По его мнению, в часах Apple Watch используется его запатентованный метод отслеживания сердцебиения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам Визеля, его изобретение охватывает «новаторские шаги» в выявлении мерцательной аритмии путем мониторинга «нерегулярных ритмов пульса из последовательности временных интервалов». Визель получил патент ещё в 2006 году — в нём описывается, как отслеживать нерегулярные сердечные сокращения по последовательностям временных интервалов. Изобретатель впервые связался с Apple в сентябре 2017 года, предоставив подробную информацию о патенте.

Однако Apple «отказалась добросовестно вести переговоры, которые позволили бы избежать судебного иска». Истец рассчитывает, что суд обяжет Apple выплатить ему вознаграждение и запретит компании использовать его изобретение без разрешения.

Неясно, как этот случай будет разрешён — возможно, Apple и Джозеф Визель могут прийти к какому-то соглашению, но определенно компанию не первый раз обвиняют в нарушении патента, принадлежащего кому-то другому. Такие случаи довольно распространены среди крупных технологических компаний, которые постоянно находятся в центре внимания.