AirPods Pro спустя всего несколько месяцев после релиза стали самыми продаваемыми TWS-наушниками в мире. Под конец года спрос на аксессуар оказался настолько большим, что Apple пришлось увеличить выпуск.

Согласно данным инсайдеров, два производителя AirPods получили запрос от Apple по срочному увеличению поставок. Китайская компания Luxshare повысила объем производства новых AirPods Pro до 2 млн штук в месяц. В свою очередь, вьетнамский производитель GoerTek стал выпускать больше моделей AirPods второго поколения.

В данный момент Luxshare Precision и Goertek ищут сотни миллионов долларов, чтобы расширить производство AirPods во Вьетнаме. В частности, они ведут переговоры с банками насчёт открытия кредитных линий для этой цели.

Сборщики хотят пойти на этот шаг из-за торгового напряжения между КНР и США. Тем более, что ранее во Вьетнаме уже стартовало пробное производство AirPods.

Хотя между США и Китаем недавно была заключена сделка по предотвращению введения дополнительных тарифов, китайские компании не имеют никаких гарантий, что сделка продлится, что ведет к неопределенности.

По предварительным прогнозам аналитиков, выручка Apple от производства AirPods в этом году составит 6 миллиардов долларов, а в следующем году увеличится более чем вдвое — до 15 миллиардов долларов.