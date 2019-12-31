Ресурс WatchGeneration обнаружил в базе данных Apple упоминание часов пятого поколения PRODUCT (RED). Предполагается, что релиз Watch Series 5 состоится весной 2020-го.

На короткое время Apple Watch PRODUCT (RED) появились в базе данных Apple. При этом новый гаджет может не иметь никакого отношения к следующему поколению часов — Series 6. Многих покупателей привлекает лишь обновленный внешний вид устройства, поэтому красная модель может обойтись без технических улучшений.

Стоит отметить, что Apple уже продаёт красные ремешки для Watch. Если утечка достоверная, то, вероятно, компания намерена выпустить часы с окрашенным корпусом.

Apple на протяжении многих лет поддерживает благотворительную кампанию PRODUCT (RED), целью которой является сбор средств для Глобального фонда борьбы со СПИДом. Ради этого компания выпускает красные iPod, iPhone, чехлы, ремешки для смарт-часов и другие продукты.