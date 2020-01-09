Apple снова будет использовать технологии Imagination Technologies, бывшего поставщика графических процессоров для iPhone и iPad. Об этом сообщила сама британская компания в коротком заявлении, размещённом на своём сайте.

К сожалению, подробностей пока нет. Компания лишь объявила о замене предыдущего многолетнего лицензионного соглашения о многоцелевом использовании, анонсированного в 2014 году, на новое с доступом Apple к более широкому спектру интеллектуальной собственности Imagination Technologies.

В 2017 году Apple разорвала отношения с Imagination Technologies, которая много лет являлась поставщиком графических процессоров для однокристальных систем Apple A. Купертинский гигант перешёл на GPU собственной разработки, которые показали себя отлично.

Вскоре после получения от Apple уведомления об отказе от использования её графических чипов в iPhone и других продуктах в течение 15–24 месяцев Imagination попыталась урегулировать спор, хотя и обвинила Apple в «несанкционированном использовании принадлежащей ей конфиденциальной информации и прав интеллектуальной собственности».

Что означает возобновление сотрудничества, пока можно лишь гадать. Совершенно не обязательно, что Apple снова начнёт оснащать свои процессоры чипами PowerVR. Возможно, купертиновцы будут брать какие-то более «точечные» разработки партнёра и внедрять в своих платформах. Вполне возможно, первой такой платформой станет уже Apple A14. Также есть вероятность, что разработки Imagination Technologies будут использованы вовсе не в смартфонах и планшетах.

Впрочем по неофициальным данным, даже в моделях iPhone и iPad 2019 г. Apple негласно использовала графические чипы на основе технологий Imagination. Перезагрузка отношений с этим поставщиком формально предоставляет Apple доступ к широкому кругу интеллектуальной собственности Imagination. Соответствующие лицензионные отчисления составят основу прибылей британской фирмы, обеспечив ей благосостояние на многие годы вперёд.