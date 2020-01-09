Apple объявила конкурс на лучшие снимки, сделанные на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с использованием ночного режима.

Если в прошлогоднем конкурсе «Снято на iPhone» могли учавствовать владельцы любых смартфонов Apple, то в этом году компания решила ограничить круг участников конкурса владельцами смартфонов последнего поколения, так как только у них есть специальная функция ночной съёмки.

С 8 по 29 января пользователи могут делиться в Instagram, Twitter и Weibo фотографиями с хэштегами #ShotoniPhone и #NightmodeChallenge, а также присылать их на почтовый ящик shotoniphone@apple.com, используя формат файла «firstname_lastname_nightmode_iPhonemodel». Фотографии могут быть отредактированы с помощью приложения «Фото» или любого другого стороннего приложения из App Store.

Специальная комиссия оценит все поступившие фотографии и объявит пятерых победителей 4 марта. Эти кадры будут опубликованы в Instagram, на сайте компании и других площадках.

В состав жюри вошли нью-йоркский фотограф и лауреат премии World Press Photo Малин Фезехай, фотограф и режиссёр из Бруклина Тайлер Митчелл, сотрудник Королевского общества искусств Сара Ли, пекинский фотограф Алексви и обладатель многочисленных фотопремий Даррен Со и другие профессионалы.

Apple подчеркнула, что победителям полагается денежное вознаграждение в размере лицензионного сбора за использование фотографии. Отметим, что в предыдущем фотоконкурсе компания первоначально не обещала победителям деньги за победу, но после критики со стороны профессиональных фотографов добавила денежное вознаграждение в качестве награды за победу.