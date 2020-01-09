Продажи iPhone в Китае выросли более чем на 18% в прошлом месяце, согласно подсчетам CNBC с использованием правительственных данных, опубликованных Китайской академией информационных и коммуникационных технологий.

Эти цифры свидетельствуют о заметном увеличении темпов роста поставок по сравнению с предыдущими месяцами, чему, в частности, способствовал релиз смартфона iPhone 11 в сентябре прошлого года. Согласно данным источников Bloomberg, одной из главных причин популярности iPhone 11 является сниженная на $50 цена по сравнению с предшествующим ему iPhone XR.

Кроме этого, потребители обращают внимание на iPhone 11 в связи с повышенным временем автономной работы смартфона и улучшенной качеством съемки, что произошло «после нескольких лет застоя», отметили в Bloomberg.

Такой рост поставок является хорошим знаком для Apple в преддверии празднования китайского Нового года, который приходится на конец января.

На фоне данных новостей акции Apple выросли более чем на 2% в четверг, в результате чего акции достигли нового рекордного внутридневного максимума в $310,43.