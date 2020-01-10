Американская компания Masimo, занимающаяся разработкой и производством технологий неинвазивного мониторинга пациентов, и дочерняя компания Cercacor Laboratories обвинили Apple в краже технологий для умных часов и переманивании важных сотрудников, сообщает издание Bloomberg.

В исковом заявлении говорится о том, что Apple завладела секретной информацией в период, когда сотрудничала с Masimo. Согласно прошлым договорённостям Apple не должна была разглашать данную информацию, но позднее компания переманила к себе несколько ключевых сотрудников Masimo, владевших данными о последних разработках медицинской компании. Masimo и Cercacor заявили о том, что Apple незаконно использует десять запатентованных технологий в своих смарт-часах. Помимо прочего, речь идёт о технологиях измерения частоты сердечных сокращений, а также способе фиксации уровня кислорода в крови.

Masimo и Cercacor заявили, что их технология неинвазивного мониторинга с использованием света является ключом к преодолению компанией Apple проблем производительности в своих смарт-часах.

Истцы требуют от суда запретить Apple дальнейшее использование разработанных ими технологий в смарт-часах Apple Watch. Также компании хотят, чтобы Apple возместила ущерб и вернула нелегально полученные данные о разработках истцов. Кроме того, Masimo и Cercacor Laboratories хотят, чтобы инженеры компаний были включены в список соавторов семи патентов, полученных бывшим директором Cercacor Laboratories Марсело Ламего, который имел доступ к конфиденциальным сведениям и получил патенты вскоре после перехода в Apple.

В конце декабря 2019 года иск против Apple подал кардиолог Джезеф Визел, обвинивший компанию в нарушении его авторских прав. Врач утверждает, что в Apple Watch незаконно используется запатентованный им метод измерения пульса.